Acerra (Na): Borrelli (Verdi), nulla di anomalo nel termovalorizzatore

- "Stamane abbiamo effettuato un sopralluogo al termovalorizzatore di Acerra (Na) e controllato i dati delle centraline piazzate sui camini, premetto che siamo contro gli inceneritori e le politiche di incenerimento, ma dobbiamo anche far sapere in tutta onestà che non abbiamo rilevato nulla di anomalo nel termovalorizzatore". Lo ha affermato in una nota il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Che ha aggiunto: "Non c'erano i tanto temuti rifiuti pericolosi e le centraline dei camini riportavano dati del tutto conformi alla legge e per nulla preoccupanti. Inoltre l'A2A ha reso noto un nuovo stop programmato per manutenzione: la terza linea del termovalorizzatore si fermerà dal 14 febbraio al 5 marzo, per venti giorni quindi dovremo attrezzarci per evitare ulteriori crisi". (Ren)