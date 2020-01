I fatti del giorno – Asia (4)

- India: olio di palma, restrizioni colpiscono esportazioni nepalesi prodotto raffinato - La Direzione generale del commercio estero (Dgft) dell’India ha inserito tre tipi di olio di palma raffinato tra le merci soggette a restrizioni alle importazioni. Ciò vuol dire che gli importatori dovranno chiedere un’autorizzazione. La misura è una barriera non tariffaria, decisa da Nuova Delhi dopo le posizioni espresse dalla Malesia, principale paese esportatore di olio di palma, sul Kashmir indiano in seguito alla revoca dell’autonomia speciale. L’iniziativa indiana colpisce anche i paesi che raffinano il prodotto malese per poi esportarlo in India, come il Nepal, che l’hanno scorso ha esportato nella vicina India olio di palma raffinato per 10,3 miliardi di rupie (129,8 milioni di euro). L’India è il primo paese importatore al mondo di oli commestibili: 12,4 milioni di tonnellate nel 2018-19, per un valore di 8,227 miliardi di dollari secondo i dati ufficiali. L’olio di palma, proveniente principalmente dalla Malesia e dall’Indonesia, supera i nove miliardi di dollari. (segue) (Res)