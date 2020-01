I fatti del giorno – Asia (5)

- Bangladesh: al via conto alla rovescia per il centenario di Sheikh Mujibur Rahman - La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, ha dato il via oggi con una cerimonia solenne al conto alla rovescia per le celebrazioni del centenario di nascita di Sheikh Mujibur Rahman, padre della nazione (nonché suo padre). Mujib, come è anche noto, fu una figura centrale nel movimento e nella guerra di liberazione del Bangladesh, divenuto indipendente dal Pakistan nel 1971, e fu il primo presidente del paese tra il 1971 e il 1972. Fu poi primo ministro e morì assassinato da un gruppo di ufficiali dell’Esercito nel 1975. Le celebrazioni del politico, chiamato “amico del Bengala” (Bangabandhu), dureranno un anno, dal 17 marzo 2020 al 17 marzo 2021, giorno della sua nascita. La cerimonia odierna si è svolta nel vecchio aeroporto di Dacca dove il leader toccò per la prima volta il suolo del suo paese dopo la conquista dell’indipendenza. Alla cerimonia hanno partecipato anche Sheikh Rehana, sorella minore di Hasina, e il nipote Sajeeb Wazed Joy; presenti, tra gli altri, anche il presidente e il capo coordinatore del Comitato nazionale per le celebrazioni, rispettivamente Rafiqul Islam e Kamal Abdul Naser. (Res)