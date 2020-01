I fatti del giorno - America Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: accoglienza e asilo a oppositori ecuadoriani in ambasciata Quito da ottobre - I parlamentari ecuadoriani legati all'ex presidente Rafael Correa hanno abbandonato i locali dell'ambasciata messicana a Quito, che li ospitava dallo scorso ottobre, e si sono diretti in Messico. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri ecuadoriano, José Valencia, dando conto del permesso di espatrio. Sui voli per Città del Messico, riassumono i media, si sono imbarcati - tra gli altri - i parlamentari Gabriela Rivanadeira, Soledad Buendia, Carlos Vitieri e Luis Fernando Molina. Politici di opposizione che, nel pieno delle proteste sociali dello scorso autunno, avevano denunciato azioni di pressione nei loro confronti da parte del governo di Lenin Moreno e ottenuto asilo dal paese nordamericano. "Nel rispetto degli strumenti internazionali che ha sempre avuto il governo del presidente Moreno, questa settimana era stato comunicato all'Ambasciata del Messico che si sarebbero concesse le condizioni perché questi cittadini possano uscire dall'Ecuador", spiega il ministro Valencia. Sui cittadini, ricordano i media locali, non esistevano ordini di cattura da parte della magistratura ecuadoriana. (segue) (Res)