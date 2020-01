I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador: Unhcr saluta con favore nuova legge a favore di sfollati interni - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) accoglie con favore la nuova legge di El Salvador a favore degli sfollati interni costretti alla fuga dalle violenze. L'agenzia, si legge in un comunicato diffuso oggi, giudica favorevolmente l'approvazione di una normativa volta a proteggere, aiutare e offrire soluzioni durature alle persone sfollate internamente allo Stato dell'America Centrale, nonché a quelle che potrebbero essere a rischio di dover fuggire, a causa delle violenze perpetrate dalla criminalità organizzata e da gruppi criminali. La normativa, approvata il 9 gennaio da un maggioranza schiacciante in seno all'Assemblea nazionale di El Salvador, consentirà a decine di migliaia di sfollati interni di avere accesso ad assistenza umanitaria salvavita e di vedere ripristinati i propri diritti fondamentali, tra i quali l'accesso effettivo alla giustizia. La normativa prevede inoltre l'istituzione, per la prima volta, di un sistema nazionale comprensivo che riunisce un'ampia varietà di istituzioni statali affinché collaborino nella risposta e nella prevenzione contro gli esodi forzati. (segue) (Res)