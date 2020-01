I fatti del giorno - America Latina (4)

- Colombia: presidente Duque, Eln dietro attacco a base militare nel nord-est - Il presidente colombiano ha condannato l’attacco che questa mattina ha colpito una base militare del dipartimento di Casanare, nel nord-est del paese, attribuendolo all’Esercito di liberazione nazionale (Eln). “L'attacco di questa mattina è un attacco codardo, eseguito in risposta alla pressione esercitata dalla nostra forza pubblica contro le organizzazioni criminali. Tutti gli indizi indicano l’Eln come responsabile. La nostra risposta sarà forte”, ha detto Duque parlando alla stampa. Nell'attacco è rimasta ferita una sottufficiale delle forze armate colombiane. L'azione, rende noto la forza aerea, è stata effettuata con “esplosivi improvvisati” detonati all'interno della base intorno alle 2,20 (ora locale). Le autorità sono al lavoro per individuare i responsabili dell’attacco. (segue) (Res)