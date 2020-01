I fatti del giorno - America Latina (5)

- Bolivia: elezioni, presidente ad interim Anez invita a non disperdere voto opposizioni - L’autoproclamata presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha lanciato un appello a non disperdere il voto delle opposizioni in vista delle elezioni in programma il prossimo 3 maggio. “I boliviani hanno lottato per una causa: uscire dalla tirannia. Ciò che abbiamo conseguito è stato grazie al patriottismo dei giovani, degli uomini e delle donne che sono scesi in strada per una Bolivia libera. Disperdere il voto significherebbe sminuire la nostra lotta”, ha scritto Anez sul suo account Twitter. (Res)