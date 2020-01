Milano: De Corato su writers rinviati a giudizio, per arginare fenomeno serve certezza condanna

- L'assessore regionale alla sicurezza e alla polizia locale Riccardo De Corato commenta in una nota la notizia che il gip Guido Salvini ha respinto la richiesta archiviazione per 11 writers, disponendo l'imputazione coatta per associazione per delinquere: "Con grande soddisfazione apprendo che il gip Guido Salvini ha deciso di respingere la richiesta di archiviazione e di ordinare l'imputazione coatta per 11 writers del gruppo internazionale WCA. Rinviandoli a giudizio, spero che finalmente si interromperà il 'turismo della bomboletta' che da anni imperversa a Milano, con writers che arrivano da tutta Europa e persino dagli Stati Uniti per imbrattare impunemente le carrozze della metropolitana e i treni. Oltretutto questi atti di vandalismo comportano gravi costi a carico della comunità: solo nel 2018, Trenord ha dovuto spendere 1 milione e 400 mila euro per ripulire 216.590 metri quadri di graffiti dai treni". "Per arginare il fenomeno – prosegue l'assessore – ci vogliono sia la certezza della condanna per chi imbratta le carrozze e i treni, sia maggiori controlli, che attualmente sono insufficienti. Con soli quattro agenti di polizia locale in forza, cosa può fare il Nucleo tutela trasporto pubblico? Con l'amministrazione di centrodestra, il Nucleo poteva contare su 50 uomini, che erano attivi giorno e notte".(com)