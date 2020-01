Mafia: Emiliano, oggi in piazza con Libera siamo tutti foggiani

- "Oggi siamo tutti foggiani. E vogliamo ricordare a questi mafiosi che hanno contro tutti noi, uno per uno, tutti i pugliesi e tutti gli italiani. E che loro non potranno che finire in galera". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano da Foggia dove ha preso parte alla manifestazione antimafia promossa da Libera con migliaia di partecipanti. Emiliano ha spiegato: "L'attacco è stato durissimo a cittadini che hanno testimoniato contro i loro estorsori: hanno fatto saltare in aria l'auto, hanno ucciso delle persone, stanno cercando probabilmente di ricostruire un racket estorsivo per rimettere in piedi l'antica associazione criminale che già 30 anni fa a Foggia aveva messo a ferro e fuoco la città. Quindi un fatto di una gravità senza precedenti. Lo Stato sta reagendo con la magistratura, i carabinieri, la guardia di finanza, la polizia, ma questo non basta. Noi che ascoltiamo da anni don Luigi Ciotti sappiamo che la società civile deve essere al fianco della magistratura". Emiliano ha aggiunto: "Hanno una loro complessità le mafie foggiane perché sono più d'una e legate alla pervicacia con la quale i loro promotori ritornano in attività o proseguono le loro attività in carcere, fanno proselitismo, con una specie di welfare mafioso che continua". (segue) (Ren)