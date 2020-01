Emilia Romagna: più di 3,5 milioni gli elettori chiamati a voto per Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 26 gennaio in Emilia-Romagna oltre 3,5 milioni di elettori sono chiamati alle urne per eleggere il presidente della giunta della Regione e rinnovare l'assemblea legislativa. Per le regionali saranno chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di emiliano-romagnoli: più esattamente, secondo la rilevazione del Ministero a 45 giorni dal voto, gli elettori sono 3.515.539. Di questi, 1.707.781 sono uomini e 1.807.758 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare. La provincia di Bologna, con quasi 800 mila aventi diritto è la più popolosa elettoralmente: a Bologna città quasi 304 mila elettori. Tutti i dati, hanno fatto sapere dalla Regione, saranno disponibili on line sul sito interamente dedicato al voto in cui sarà possibile trovare, tra l’altro, la composizione del corpo elettorale suddiviso per comuni delle 9 province emiliano-romagnole. (Ren)