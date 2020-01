Alitalia: Fassina (Leu), occorre rifinanziare Fondo per trasporto aereo

- Il deputato di Liberi e uguali Stefano Fassina afferma, in una nota: "il governo deve impegnarsi a trovare le risorse per pagare anche nel 2020 e nel 2021 la cassa integrazione ai lavoratori e alle lavoratrici incluse nel Fondo dì solidarietà per il trasporto aereo. Siamo ad un passaggio molto delicato. Alitalia è in amministrazione straordinaria - aggiunge il parlamentare di Leu - e alle prese con un percorso di riorganizzazione. Sono stati firmati dai commissari e dalla maggioranza delle organizzazioni sindacali proroghe per gli ammortizzatori sociali. Sarebbe assurdo e inaccettabile aggravare problemi già così acuti per migliaia di persone. E' necessario e urgente trovare le risorse per l'emendamento al decreto Alitalia, presentato dalla maggioranza in commissione Trasporti e poi ritirato per carenze di coperture. L'emendamento va ripresentato - conclude Fassina - adeguatamente coperto, in Aula alla Camera la settimana prossima".(Com)