Cina: Berlusconi, sfida globale che si contrappone a civiltà occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sfida della Cina è una sfida globale, non solo economica ma politica, una sfida di sistemi che si contrappone esplicitamente alla civiltà occidentale, liberale e cristiana, di cui noi siamo espressione come europei e come italiani". Lo ha detto Silvio Berlusconi che oggi ha incontrato i vertici di Forza Italia ad Arcore. "Dall’altro lato - ha proseguito - l’Europa è anche l’unico soggetto con la forza contrattuale necessaria nel confronto con i nostri amici e alleati americani. Per esempio, la politica selettiva dei dazi adottata dall’amministrazione Usa, che verrà formalizzata fra pochi giorni, il 13 gennaio, con la lista dei prodotti colpiti, va superata nel quadro di un accordo complessivo con l’Unione europea. Come tutte le guerre commerciali, anche questa fa male a tutti ma penalizza in particolare le nostre produzioni agroalimentari di pregio e potrebbe estendersi al resto del made in Italy. Anche nei confronti delle grandi multinazionali del digitale, solo l’Europa - ha concluso l'ex presidente del Consiglio - ha dimostrato di poter intervenire a difendere la nostra identità culturale, la privacy dei cittadini e l’equità fiscale nei confronti di imprese che hanno sfruttato per anni un trattamento di favore del tutto ingiustificato". (Com)