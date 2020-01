Iran: Stoltenberg, su schianto Boeing 737 serve inchiesta trasparente (2)

- Per quanto riguarda il Medio Oriente, tema della riunione di oggi su cui interverrà Stoltenberg, "nelle ultime ore abbiamo visto una certa riduzione della tensione nella regione", ha spiegato. "Dobbiamo insistere su questo, per arrivare a una ulteriore de-escalation e riduzione delle tensioni: una nuova guerra nel Medio Oriente non è nell'interesse di nessuno", ha aggiunto Stoltenberg. Sull'Iraq, Stoltenberg ha spiegato che "sia l'Ue che la Nato sono membri della Coalizione anti Daesh" e che "sia la Coalizione sia la Nato hanno sospeso le operazioni di formazione e costruzione di capacità in Iraq per ragioni di sicurezza". Ma Stoltenberg ha ribadito il contenuto della sua telefonata, nei giorni scorsi, con il premier iracheno Adel Abdul-Madhi "e gli ho detto che siamo pronti e impegnati a ristabilirla (la missione) non appena sarà possibile, ma dobbiamo assicurarci che le condizioni sul terreno lo permettano". (segue) (Beb)