Iran: Stoltenberg, su schianto Boeing 737 serve inchiesta trasparente (3)

- Nella lotta contro il terrorismo, Stoltenberg ha sottolineato che "abbiamo fatto molti progressi, ma Daesh e l'Isis possono tornare. Il miglior strumento che abbiamo contro il terrorismo è addestrare forze locali per combatterlo. Ed è quello che facciamo in Iraq ed è per questo che la collaborazione con l'Iraq è così importante", ha detto. Inoltre, Stoltenberg ha evidenziato la necessità dell'unità. "Dobbiamo stare insieme. Nord America e Europa possono ottenere molto quando stanno insieme, nella lotta all'Isis, nella liberazione di milioni di persone, e quindi dobbiamo stare insieme per combattere il terrorismo. Ho parlato con il presidente Trump e ha chiesto alla Nato di essere più presente nella lotta al terrorismo internazionale; stiamo cercando di capire come possiamo fare di più perché il terrorismo internazionale è una minaccia per tutti noi", ha detto. (Beb)