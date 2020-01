Iran: ambasciatore a Roma, Italia è il paese più vicino a noi in Europa

- L’Italia è il paese più vicino all’Iran in Europa. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Iran in Italia Hamid Bayat, in una conferenza stampa organizzata oggi per fare il punto sulla crisi con gli Stati Uniti, la situazione nella regione e i rapporti bilaterali tra Teheran e Roma alla luce della recente uccisione in Iraq del generale Qasem Soleimani. “Noi abbiamo assistito alla presa di posizione del ministero degli Affari esteri in cui esprime la preoccupazione per la regione e chiedeva alle parti coinvolte di intraprendere la via del dialogo. Abbiamo visto altri che hanno detto che l’Iran e l’Italia insieme hanno lottato contro lo Stato islamico”, ha aggiunto il diplomatico, il quale ha sottolineato come alcuni istituti culturali italiani abbiano reagito alla minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di distruggere i siti storici iraniani. “Tutto questo dimostra che l’Italia è il paese più vicino a noi in Europa, nonostante alcune difficoltà che nascono dall’attuale congiuntura internazionale”, ha sottolineato il diplomatico. “L’Italia ha tutte carte in regola per avere un ruolo più attivo e più costruttivo per contribuire a risolvere le questioni che riguardano il Medio Oriente e l’Iran accoglie le iniziative in questa direzione da parte italiana”, ha sottolineato l’ambasciatore, il quale ha citato la lunga conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, e il capo dello Stato iraniano, Hassan Rohani avvenuta nei giorni scorsi. “Noi (dell’ambasciata in Italia) abbiamo ricevuto messaggi di solidarietà da parte di alcune personalità, ma quello che ci ha colpito sono stati i messaggi di vicinanza, di cordoglio che noi abbiamo ricevuto da centinaia di cittadini italiani, di gente comune”, ha concluso l’ambasciatore. (Sic)