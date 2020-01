Repubblica Ceca: Partito pirata, conferenza elettorale in programma per il fine settimana

- Una conferenza elettorale del Partito pirata della Repubblica Ceca è in programma per questo fine settimana. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Cesky rozhlas”, aggiungendo che il leader della formazione, Ivan Bartos, corre per la guida del partito insieme ai candidati Mikulas Ferjencik e Vojtech Pikal. Stando alle informazioni diffuse, durante l’evento saranno anche nominati i quattro vicepresidenti della formazione. “Il vincitore, chiunque sarà, dovrà lavorare per preparare il partito alle prossime elezioni regionali e politiche”, ha detto Bartos, che resta il candidato favorito secondo i sondaggi. (Vap)