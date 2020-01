Industria: Bernini (FI), governo senza alibi, politiche dannose

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, afferma: "i dati dell’Istat sulla produzione industriale confermano purtroppo un trend negativo che non promette nulla di buono per il 2020. L’Italia è in stagnazione e resta il fanalino di coda d’Europa. Il governo non può accampare alibi - prosegue la parlamentare in una nota - le sue politiche anti-industriali non aiutano la ripresa, scoraggiano gli investimenti esteri e la manovra economica giallorossa assesterà un colpo devastante a settori trainanti come quelli della plastica e dello zucchero. Un altro disastro annunciato".(Com)