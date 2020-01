Libia: Stoltenberg, nessuno ha chiesto il ruolo militare della Nato

- Nessuno ha chiesto un intervento militare della Nato in Libia e l'Alleanza sostiene gli sforzi dell'Onu per trovare una soluzione politica al conflitto. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, entrando al Consiglio straordinario Affari esteri dell'Unione europea. "Nessuno ha richiesto un ruolo militare della Nato. Quello che gli alleati hanno concordato è che siamo pronti a fare costruzione di capacità per il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite", ha detto. "Il mio messaggio principale, il messaggio principale della Nato, è che sosteniamo gli sforzi guidati dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione politica e pacifica per il conflitto in Libia, cosa che è importante per la popolazione della Libia, ma anche per tutti i suoi vicini, inclusi la Nato e i membri dell'Unione europea", ha detto. (Beb)