Latina: Di Pinto, Lega contro ogni tipo di mafia

- Il coordinatore provinciale della Lega di Latina Silviano Di Pinto, in una nota stampa, si dice stupito nel "leggere i continui ed ingiustificati attacchi che ci piovono quotidianamente addosso da esponenti di partiti che tanto avrebbero da dire in materia" di mafia. "Come Lega - prosegue - siamo da sempre convintamente schierati contro ogni forma di mafia e contro tutto il compromesso morale che la alimenta. Le azioni che abbiamo prodotto come Governo sono evidenti e sotto gli occhi di tutti. Sottolineiamo come le voci sul coinvolgimento di nostri esponenti nell'ambito dell'inchiesta Alba Pontina, siano infondate e assolutamente non veritiere. L'epoca interessata non vede ne liste Lega presentate nelle varie competizioni elettorali ne il partito era presente nella nostra Regione. Nessun leghista risulta attualmente nei registri degli indagati". (segue) (Com)