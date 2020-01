Latina: Di Pinto, Lega contro ogni tipo di mafia (2)

- Il coordinatore provinciale della Lega di Latina fa notare ancora: "Ci preme aggiungere come la Lega, avendo piena fiducia nell'operato della magistratura, ha sempre seguito una linea pienamente e coerentemente garantista. In tal modo ci siamo posti e ci poniamo rispetto alla condanna in appello dell'ex capo di gabinetto di Zingaretti nell'ambito del processo 'Mafia Capitale' e del coinvolgimento dello stesso segretario dem, prima indagato e poi archiviato nelle more dello stesso procedimento di indagine. Sulla stessa linea la posizione assunta rispetto alle indagini che vedono coinvolti il senatore Astorre e il coordinatore provinciale Moscardelli, sempre solerti nel millantare presunti coinvolgimenti della Lega in più o meno definiti procedimenti di indagine. 'La mafia è un cancro invasivo. Distrugge speranze, calpesta diritti'. Continueremo a batterci contro la mafia, con ogni mezzo a nostra disposizione. La nostra è una battaglia di civiltà, di buon senso, di amore verso il nostro territorio", conclude. (Com)