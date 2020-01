Usa-Cuba: Washington ordina sospensione voli charter verso nove aeroporti

- Il Dipartimento del Trasporto degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione di tutti i voli charter verso Cuba, ad eccezione dei voli diretti all’aeroporto internazionale José Martí de L’Avana, fino a nuovo ordine. È quanto di apprende da una nota diffusa oggi dal dipartimento di stato, secondo cui saranno nove gli aeroporti cubani interessati dalla misura. Sarà inoltre imposto un tetto al numero di aerei autorizzati a volare verso l’aeroporto internazionale di José Martí. Il provvedimento, si legge, “limiterà ulteriormente la capacità del regime di ottenere entrate che utilizza per finanziarne la repressione in atto del popolo cubano e sostenere il dittatore Nicolas Maduro in Venezuela". Nel sospendere i voli charter verso questi nove aeroporti cubani, "gli Stati Uniti impediscono che il regime cubano abbia accesso alla valuta forte attraverso i viaggiatori statunitensi”, conclude la nota.(Was)