Ucraina: ministro Esteri Prystaiko, piena cooperazione con Iran su schianto Boeing 737

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha una piena cooperazione con le autorità iraniane sulle indagini in merito allo schianto del Boeing 737 della Ukraine International Airlines. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri ucraino Vadym Prystaiko, nel corso di una conferenza stampa a Kiev. La squadra inviata dall'Ucraina in Iran per svolgere indagini sul relitto dell'aereo ha avuto inoltre accesso alla scatola nera del velivolo. "Abbiamo una piena cooperazione con la controparte iraniana", ha detto Prystaiko. Allo stato attuale, ha aggiunto il ministro, "tutte le ipotesi sono prese in considerazione" in merito alla causa dell'incidente.(Res)