Messico: impresa privata difende riforma energetica congelata dal governo (3)

- In precedenza, anche l'Associazione messicana di imprese degli idrocarburi (Amexhi) era intervenuta sul tema segnalando che le imprese vincitrici delle aste avevano onorato "al cento per cento" gli impegni scritti nei contratti: quota di investimenti promessi, programmi minimi di lavoro, perforazione di pozzi, sviluppo nei piani approvati. A novembre, segnalava Anexhi, le compagnie private hanno prodotto una media di 47 mila barili al giorno. Entro il 2024, si prevede una produzione media di 280mila barili di petrolio al giorno. L'associazione invita le autorità messicane a valutare le numerose ricadute economiche, finanziare e produttive legate all'aumento della produzione petrolifera, ricordando che dei 111 contratti assegnati, solo 29 sono n fase di esecuzione, mentre la maggior parte è ancora in fase di esplorazione. (segue) (Mec)