Messico: impresa privata difende riforma energetica congelata dal governo (4)

- Il presidente Lopez Obrador era tornato a ribadire la sua posizione nella giornata di giovedì. Le compagnie che si sono aggiudicate i contratti durante il precedente governo, ha detto "Amlo" parlando durante la sua consueta conferenza stampa mattutina, devono prima mostrare i risultati attraverso investimenti e produzione. “La consegna di blocchi così come è stata fatta, i round organizzati per consentire ai privati di estrarre petrolio non hanno dato risultati, non hanno funzionato, ci hanno ingannato affermando che se si fossero aggiudicati i contratti sarebbero arrivati investimenti a pioggia”, ha dichiarato il capo dello stato. (segue) (Mec)