Messico: impresa privata difende riforma energetica congelata dal governo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già a dicembre 2018, poco dopo il suo insediamento, Lopez Obrador aveva annunciato l'intenzione di fermare per "almeno tre anni" le aste create grazie alla riforma del suo predecessore, Enrique Pena Nieto. "Prenderemo una decisione a partire dai risultati. Il nostro impegno è quello di dare una tregua di tre anni perché ci siano risultati, perché quello che non vogliamo è che si disponga delle concessioni solo a fini speculativi. Quel che vogliamo è che si produca petrolio, perché ne abbiamo bisogno", aveva detto il capo dello stato difendendo una posizione di tipo eminentemente "pratico". "Sono stati consegnati contratti per l'estrazione del petrolio, si era detto che sarebbero arrivati capitali stranieri ma è arrivata una quota pari solo al due per cento degli investimenti pubblici fatti dalla Pemex". (segue) (Mec)