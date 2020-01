Messico: impresa privata difende riforma energetica congelata dal governo (6)

- Inoltre, secondo "Amlo", "con i contratti non è stato estratto un solo barile di petrolio. Non possiamo continuare a consegnare terreni per l'estrazione di idrocarburi se non ci sono investimenti e, cosa più importante, se non c'è produzione". In quell'occasione il capo dello stato chiariva tuttavia che "non si cancelleranno i contratti" già assegnati grazie alle precedenti ronde petrolifere "per non creare sfiducia". Il governo si attende però che i vincitori delle gare "dimostrino che vogliono investire e che produrranno petrolio". (Mec)