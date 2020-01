Iran: ambasciatore a Roma, è necessario che le forze Usa escano dal Medio Oriente

- E’ necessario per la crescita e lo sviluppo della regione che le forze statunitensi escano dalla regione del Medio Oriente. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Iran in Italia Hamid Bayat, in una conferenza stampa organizzata oggi per fare il punto sulla crisi con gli Stati Uniti, la situazione nella regione e i rapporti bilaterali tra Teheran e Roma alla luce della recente uccisione in Iraq del generale Qasem Soleimani. “Secondo noi l’illegittima presenza degli Stati Uniti nella regione è fonte di minacce per la pace e sicurezza e ha comportato un enorme costo in termini umani e materiali”, ha aggiunto il diplomatico iraniano. (Sic)