Ucraina-Usa: colloquio telefonico Zelensky-Pompeo, confermata visita a Kiev a fine mese

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il segretario di stato Usa Mike Pompeo hanno concordato una visita del diplomatico statunitense a Kiev alla fine di gennaio. È quanto riferito dall'ufficio presidenziale ucraino al termine del colloquio telefonico fra i due. "Gli interlocutori hanno coordinato il programma dei prossimi contatti bilaterali tra Ucraina e Stati Uniti al più alto livello, in primis, la visita di Mike Pompeo in Ucraina alla fine di gennaio", si legge in una nota. La visita del segretario di Stato Usa era prevista inzialmente il 3 gennaio ma è stata rinviata a causa dell’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente. Durante la conversazione telefonica, Zelensky ha informato Pompeo delle indagini sullo schianto del Boeing 737-800 ucraino nei pressi di Teheran. (Res)