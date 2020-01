Romania: leader Psd, "non credo che ci saranno elezioni anticipate"

- Il Partito socialdemocratico della Romania (Psd) non crede che verranno organizzate elezioni anticipate in quanto non esiste una crisi politica nel paese. Lo ha detto il presidente ad interim del Psd, Marcel Ciolacu, in una conferenza stampa. "Non credo che verranno organizzate elezioni anticipate in quanto non esiste una crisi politica in Romania. In Romania abbiamo un governo di minoranza, non è la prima volta, abbiamo un nuovo presidente eletto, abbiamo un parlamento funzionante, non vedo dove sia la crisi e se teniamo conto del contesto internazionale, non vedo chi potrebbe assumersi la responsabilità di una crisi politica in Romania", ha dichiarato Ciolacu chiedendosi: "Perché forzare le elezioni anticipate quando quest'anno avremo elezioni a scadenza mandato? Perché pensiamo di stare meglio nei sondaggi?". Secondo il leader Psd, la decisione di andare ad elezioni anticipate "è un abuso democratico". "Le dimissioni del premier Orban sarebbero un errore politico nei confronti dei romeni e la Romania verrebbe gettata in una crisi politica superficiale", ha detto Ciolacu. (segue) (Rob)