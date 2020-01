Commercio Roma: Pavoncello (Ana), rigettate tutte proposte urtisti, si riapra tavolo decoro

- "Tutte le nostre proposte sono state rigettate perché sono negli ambiti uno e due (ambiti di pregio, ndr). La legge dice che dobbiamo lavorare in posti di pregio e turistici, invece sembra che ci vogliano far andare a lavorare sotto al raccordo". Così il vice presidente vicario di Ana, Angelo Pavoncello, a termine dell'incontro a Palazzo Senatorio sul tema della ricollocazione di 17 postazioni degli urtisti del centro storico. "Abbiamo chiesto - ha aggiunto Pavoncello - che si riapra il tavolo del decoro perché possa valutare le nuove aree. Altrimenti siamo pronti anche a denunciare tutti. Ci chiediamo se è questo il decoro. Se non toccano gli abusivi allora stracciamo le licenze e facciamo gli abusivi". Pavoncello infine ha precisato: "Qui ci sono padri di famiglia che da anni pagano le tasse e se c'è qualche mela marcia si interviene sul singolo non sulla categoria" e ha annunciato di aver chiesto "un incontro con il prefetto a tutela dell'ordine pubblico".(Rer)