Iran: ambasciatore a Roma, Soleimani ha difeso anche l'Europa dallo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ruolo e gli effetti della lotta del generale Qasem Soleimani contro lo Stato islamico “non si limitano solo alla regione del Medio Oriente ma anche dell’Europa, infatti, se il gruppo terroristico non fosse stato sconfitto, tutta la regione europea “sarebbe stata esposta a minacce e pericoli derivanti dal gruppo terroristico”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Iran in Italia Hamid Bayat, in una conferenza stampa organizzata oggi per fare il punto sulla crisi con gli Stati Uniti, la situazione nella regione e i rapporti bilaterali tra Teheran e Roma alla luce della recente uccisione in Iraq del generale Soleimani. Definendo l’uccisione del generale iraniano da parte degli Stati Uniti “un attacco terroristico”, l’ambasciatore ha sottolineato che “Soleimani si trovava in Iraq come ospite ufficiale del governo iracheno e il suo assassinio da parte di un altro governo è stato un crimine che ha violato anche la sovranità irachena”. (Sic)