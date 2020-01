Abruzzo: Marsilio, speriamo di sciogliere nodo su autostrada A14 al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio il ministro De Micheli per aver dato risposta alle mie lettere con cui chiedevo provvedimenti immediati per migliorare il traffico lungo la dorsale adriatica abruzzese, in primis lungo l’autostrada A14 con le conseguenti ripercussioni sulla viabilità ordinaria a cominciare dalla Statale 16”. Lo ha dichiarato il presidente della giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, in merito alla nota del Mit, arrivata ieri, sulla vicenda dell’autostrada A14. Il tratto abruzzese è stato infatti sottoposto a riduzioni di carreggiata per il sequestro di viadotti, causando anche disagi alla circolazione stradale sulla viabilità ordinaria. Marsilio ha poi aggiunto: “Sicuramente avrei preferito ricevere una risposta operativa più immediata. Da settimane si susseguono riunioni e ogni volta che si fanno queste riunioni abbiamo sperato che si trattasse di quella decisiva. Dal ministro abbiamo invece appreso che comunque dovremo attendere, come minimo, lunedì prossimo, sottoponendo l’Abruzzo, gli abruzzesi e tutti coloro che percorrono le strade della nostra regione a un ulteriore week end di passione”. “La speranza, logicamente – ha chiosato il presidente regionale abruzzese - è che lunedì si riesca a chiudere la questione viabilità o almeno la vicenda del viadotto del Cerrano, per poter riaprire al traffico pesante anche quel viadotto, in modo che così si alleggerisca il traffico sulla statale, e poi dare seguito agli impegni che sia il ministero, sia Autostrade per l'Italia stanno assumendo”. (Ren)