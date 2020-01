Golf: l'italiano Andrea Pavan 24esimo all'Hong Kong Open

- Andrea Pavan è al 24esimo posto con 138 (69 69, -2) colpi, alla pari con lo statunitense Tony Finau, dopo il secondo turno dell'Hong Kong Open, torneo dell'Asian Tour che si sta svolgendo sul percorso dell'Hong Kong Golf Club (par 70) a Fanling, con qualche mese di ritardo sul programma previsto, essendo stato rinviato a suo tempo per i disordini sociali nel Paese. È rimasto da solo al comando con 131 (65 66, -9) l'australiano Wade Ormsby, 39enne di Adelaide con un successo nell'European Tour, in questo evento edizione 2017, e uno nell'Asian Tour, il quale ha girato in 66 (-4) con sei birdie e due bogey, ma il protagonista della giornata è stato l'indiano S.S.P. Chawrasia, dove S.S.P. sta per Shiv Shankar Prasad. Il 41enne di Kolkata, quattro titoli sull'European Tour, due sull'Asian Tour e undici sull'Indian Golf Tour, ha realizzato un 63 (-7, sette birdie), miglior score del turno, risalendo dal 31° al secondo posto con 133 (-7). Al terzo con 134 (-6) l'australiano Travis Smyth, l'indiano Shiv Kapur e i thailandesi Gunn Charoenkul e Jazz Janewattananond, leader dell'ordine di merito del circuito. (Ren)