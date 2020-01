Disabilità: Bolognini a Girelli (Pd), nessun taglio a fondo per autosufficienza da parte della Regione Lombardia

- L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, replica in una nota alle dichiarazioni del consigliere regionale, Gian Antonio Girelli: "Quanto riferito da esponenti dell'opposizione sui tagli ai fondi ai disabili è una bufala che crea inutile confusione ed allarmismo verso i beneficiari e le famiglie. Le risorse già stanziate nel 2019 dalla Regione Lombardia sul fondo disabili gravi e gravissimi sono state confermate nel 2020. Non si può quindi parlare di tagli". "In particolare - ha aggiunto Bolognini - va specificato che l'introduzione della soglia di 50.000 euro di reddito ISEE deriva da una normativa nazionale, così come anche il limite del livello essenziale di prestazione a 400 euro deriva dall'adeguamento a una norma statale. Proprio per ovviare a questa situazione ed andare incontro a chi ne ha più bisogno, la Regione Lombardia ha previsto la possibilità di erogare ulteriori risorse rispetto al livello essenziale, confermando di fatto quanto previsto negli anni precedenti, nel rispetto di alcune fondamentali condizioni, tra cui la regolarizzazione dell'eventuale caregiver. Tutto questo nonostante il numero dei beneficiari sia triplicato dal 2013 ad oggi, passando da 2.400 persone a 7.200". "Ricordo anche - ha concluso l'assessore - che la Regione Lombardia mantiene gli standard più elevati di gestione delle misure rispetto a tutte le altre regioni, senza prevedere alcuna esclusione di categoria e senza nessuna previsione di lista d'attesa tra i gravissimi, garantendo quindi la maggiore entità di contributi tra tutte le regioni italiane.(com)