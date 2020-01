Difesa: forze Ungheria nel 2022 effettueranno pattugliamenti aerei su Baltico

- Nel 2022 l'Ungheria contribuirà nuovamente alla difesa dello spazio aereo dell'area baltica. Lo rende noto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, oggi a Riga, dove ha incontrato l'omologo lettone Edgars Rinkevics. L'agenzia di stampa "Mti" riporta che l'anno scorso caccia ungheresi hanno partecipato a una missione Nato di pattugliamento dello spazio aereo baltico per quattro mesi, assieme a spagnoli e britannici. Dal 2015 è la seconda missione di questo tipo per le forze aeree di Budapest. Il capo della diplomazia ungherese ha anche reso noto che l'Ungheria ha chiesto di poter essere inquadrata nel Nato Strategic Communications Center of Excellence (Stratcom) di Riga. Szijjarto ha dichiarato che il suo paese è pronto a sostenere l'ulteriore allargamento dell'Unione europea e considera un errore non aver preso una decisione in merito ai negoziati per l'adesione dei Balcani occidentali. In tema di fondi europei di coesione, tanto l'Ungheria, quanto la Lettonia desiderano preservarli e non sono d'accordo che vengano applicate condizione soggettive alla allocazione di tali risorse. (Vap)