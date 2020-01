Brasile: 2019 si chiude con inflazione al 4,31 per cento (2)

- A spingere verso l'alto il valore dell'inflazione nel 2019 è stata soprattutto la carne, il cui prezzo è salito del 32,4 per cento nel corso dell'anno, con un impatto di 0,86 punti percentuali sull'indicatore generale. Complessivamente, il segmento relativo a cibi e bevande è cresciuto nell'anno del 6,37 per cento, con un impatto di 1,57 punti percentuali sul valore complessivo dell'Ipca nel 2019. In crescita anche la voce trasporti (3,57 per cento) e salute e cura personale (5,41 per cento), con impatti rispettivamente di 0,66 e 0,65 punti percentuali. (segue) (Brb)