Brasile: 2019 si chiude con inflazione al 4,31 per cento (3)

- L'obiettivo di inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) per quest'anno era del 4,25 per cento con una tolleranza tra il 2,75 per cento e il 5,75 per cento. Il tasso di inflazione è rimasto nei margini nonostante la Banca centrale nel tentativo di dare respiro all'economia abbia tagliato ulteriormente il tasso di interesse di base dell'economia (Selic), passato al nuovo minimo storico del 4,5 per cento lo scorso 12 dicembre. Anche la stima degli analisti delle istituzioni finanziarie brasiliane è inferiore rispetto al dato ufficiale raggiunto a fine anno. Nell'ultima pubblicazione del bollettino focus, la Banca centrale, aveva infatti stimato la crescita dell'inflazione 4,13 per cento. (Brb)