Speciale difesa: Spagna, Defex accusata di aver pagato tangenti ad Arabia Saudita per 25 anni

- Il dipartimento anticorruzione della Procura spagnola ha accusato la società statale per la difesa Defex di aver versato tangenti fino a 100 milioni di euro a diverse autorità dell'Arabia Saudita fra il 2005 ed il 2014, in cambio di appalti. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El Mundo", precisando che il pubblico ministero ha chiesto pene detentive fino a 29 anni di carcere per otto persone ritenute implicate nel mercato delle commesse. Secondo il procuratore Conrado Saiz, fra i principali responsabili vi sarebbe l'imprenditore Alvaro Cervera, agente commerciale di Defex in Arabia Saudita dal 1991, che controllava un gruppo di società in cui l'azienda per la difesa depositava i fondi sottratti alle casse dello Stato spagnolo, prima di nasconderli in istituti di credito a Capo Verde. (Res)