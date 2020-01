Speciale difesa: Usa, Pentagono notifica al Congresso proposta di vendita F-35 a Singapore

- L'amministrazione del presidente Donald Trump ha negoziato la possibile vendita di cacciabombardieri F-35 per 2,75 miliardi dollari a Singapore, ed ha notificato al Congresso federale l'intesa con il potenziale compratore il 9 gennaio. L'accordo, spiega "The Hill", comprende quattro aeromobili a decollo corto F-35b, con la possibilità di acquistarne altri otto, nonché attrezzature e supporto. "Questa proposta di vendita sosterrà la politica estera e gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti", si legge in una nota pubblicata sul sito web dell'Agenzia di cooperazione alla sicurezza della difesa del Pentagono (Dsca) che gestisce le esportazioni di armamenti. "Singapore è un amico strategico e un importante partner per la cooperazione in materia di sicurezza e una forza importante per la stabilità politica e il progresso economico nella regione dell'Asia del Pacifico", afferma ancora la nota. Singapore ha annunciato per la prima volta a febbraio 2019 l'intenzione di acquistare gli F-35 dal produttore statunitense Lockheed Martin per sostituire la sua attuale flotta di F-16. I circa 60 jet F-16 del Paese sono entrati in servizio dal 1998, e verranno ritirati dal servizio poco dopo il 2030. (Res)