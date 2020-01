Speciale difesa: Germania, procura Berlino indaga per falsa testimonianza nel caso Amri

- A causa di possibili false dichiarazioni nella commissione d'inchiesta del Bundestag su Anis Amri, il terrorista tunisino autore dell'attentato avvenuto il 19 dicembre 2016 al mercato di Natale della Breitschediplatz, la procura della capitale tedesca ha acquisito i verbali di due riunioni dell'organo parlamentare. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, “sono in corso indagini preliminari”, scrive la procura di Berlino in una lettera al presidente della commissione d'inchiesta sull'attentato della Breitscheidplatz, Klaus-Dieter Groehler, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu). La vicenda ha origine dalla deposizione di un funzionario dell'Ufficio di polizia criminale della Renania settentrionale-Vestfalia, secondo cui, durante una conversazione informale avvenuta il 23 febbraio 2016, un collega dell'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) avrebbe sottovalutato le informative sulla pericolosità di Amri. A sua volta, l'agente del Bka ha dichiarato di non poter escludere di aver tenuto la conversazione, ma ha negato di aver trascurato le informazioni su Amri. Nell'attentato della Breitscheidplatz, rivendicato dallo Stato islamico, persero la vita 12 persone, tra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo, e altre 56 rimasero ferite. Lasciata la Germania dopo l'attacco, Amri venne ucciso il 23 dicembre 2016 in uno scontro a fuoco con la Polizia a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. (Res)