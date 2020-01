Speciale difesa: Regno Unito, indagine antiterrorismo su aggressione in carcere

- Le unità antiterrorismo della polizia britannica hanno avviato un'indagine sull'aggressione compiuta ieri, 9 gennaio, nella prigione di massima sicurezza di Whitemoor contro alcune guardie carcerarie da parte di due detenuti musulmani che indossavano falsi giubbotti esplosivi. Come riferisce il quotidiano "The Times", cinque agenti sono stati ricoverati in ospedale per le ferite riportate nella colluttazione. Fortunatamente, nessuno di loro è in condizioni gravi. Uno dei due assalitori è un detenuto comune convertitosi all'Islam in prigione. L'altro è Brusthom Ziamani, un militante islamista di 24 anni condannato per complotto terroristico. In carcere, Ziamani ha continuato a fare proselitismo estremista e cerca con la forza di imporre la sharia, ossia la legge dell'Islam, a tutti i detenuti. (Res)