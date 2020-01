Speciale difesa: Francia, banda spagnola e mafia cinese dietro tentato furto a Fontainebleau

- La mafia cinese ha commissionato al criminale spagnolo noto come "El Nino Juan" la tentata rapina nel castello di Fontainebleau, in Francia. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo "El Pais". Il bandito avrebbe guidato una banda ingaggiata dalla criminalità organizzata cinese per trafugare opere d'arte da Fontainbleau. La rapina è stata sventata grazie alla collaborazione fra le polizie di Spagna e Francia. (Res)