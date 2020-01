Campania: Laboccetta (Polo Sud), Pd e 5 stelle serrano i ranghi, Cantone candidato?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Napoli e in Campania grandi manovre nella sinistra. L'ufficio 'Voci' è sempre in attività e parla dell'ipotesi del sindaco de Magistris candidato alle suppletive nel collegio senatoriale che vide eletto il compianto professor Ortolani dei 5 stelle". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta. "Una via di fuga dell'ex pm che da tempo aspira ad entrare nel circuito nazionale - ha proseguito Laboccetta - Al tempo stesso un frenetico lavorio per sostituire De Luca in corsa per una riconferma a Santa Lucia. Proposte allettanti per il Governatore in carica al fine di trovare una nuova quadra per un'intesa allargata ai 5 stelle. Per la maggiore circola in maniera preponderante il nome del Giudice Cantone all’insegna delle grandi manovre nella più importante regione del Sud Italia". (Ren)