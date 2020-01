Ue: Borrell, oggi analisi ampia della situazione in Medio Oriente e Libia

- L'analisi della situazione in Medio Oriente e in Libia sarà oggi "ampia" al Consiglio straordinario Affari esteri dell'Unione europea. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, entrando ai lavori. "La situazione è molto preoccupante", ha detto. "Ho convocato questo Consiglio straordinario Affari esteri, per avere una discussione strategica con i ministri degli Affari esteri degli ancora 28 Stati membri, in merito agli ultimi sviluppi in Iraq, Iran e anche in Libia", ha aggiunto. "Nella prima parte dell'incontro parleremo di Libia e poi informeremo gli Stati membri di tutti contatti che abbiamo avuto in questi giorni con quasi tutti", ha spiegato. "In merito all'Iran, avremo il segretario generale della Nato, che è stato invitato, e aggiorneremo gli Stati membri sui contatti che Stoltenberg ha avuto con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, con il ministro (degli Esteri) iraniano (Mohammad Javad) Zarif, con il primo ministro iracheno (Adel Abdul-Mahdi). Quindi, penso che avremo una analisi ampia della situazione. Sia con il segretario generale della Nato sia con il rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu in Libia, Ghassan Salamé", ha concluso. (Beb)