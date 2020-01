Bulgaria: ministro dell'Ambiente Dimov accusato per la crisi idrica a Pernik

- Il ministro dell'Ambiente bulgaro Neno Dimov è stato formalmente accusato di cattiva gestione nell'ambito della crisi determinata dalla mancanza cronica di forniture idriche nella città di Pernik. La procura bulgara ha fatto sapere che il fermo di Dimov durerà almeno 72 ore in attesa delle dovute verifiche. Il ministro Dimov si è dimesso oggi dopo essere stato arrestato su richiesta della Procura in relazione alla crisi idrica a Pernik. Il premier Bojko Borisov ha accettato le sue dimissioni. Prima dell'arresto ieri sera, Dimov è stato interrogato dalla Procura speciale e da alcuni agenti del ministero dell'Interno di Sofia. Pernik, città di circa 70mila abitanti della Bulgaria occidentale, è stata colpita da ripetute restrizioni nelle forniture di acqua per circa due mesi: la materia è oggetto di indagini da parte di diverse autorità nel paese. "Si stanno raccogliendo le prove dei crimini commessi, che hanno portato ai problemi nelle forniture idriche a Pernik", fa sapere la Procura bulgara in un comunicato. Il Partito socialista bulgaro, principale schieramento dell'opposizione, ha annunciato che intende presentare una mozione di sfiducia contro il governo Borisov, sulla base dell'accusa di aver fallito nell'assicurare al paese politiche adeguate riguardo l'acqua potabile e l'aria pulita. Considerando i numeri in parlamento, tuttavia, la mozione ha poche possibilità di essere approvata. (segue) (Bus)