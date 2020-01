Rai: Bonaccorsi, azienda intervenga su calo ascolti tg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario al ministero dei Beni e delle attività culturali, chiede alla Rai di intervenire sul calo degli ascolti dei tg. "Immobilismo e insuccessi, cosa resterà della Rai, a partire dalla sua informazione? Questo l'amaro interrogativo che viene dopo aver letto il report sugli ascolti dei telegiornali nell'ultimo anno appena trascorso - afferma in una nota -. Che cosa deve succedere ancora visto che i tg di punta del servizio pubblico in Italia perdono, da un anno all'altro, tra il 3,5 per cento e il 7,2 per cento di share? E' ora che i vertici dell'azienda prendano coscienza di quella cosa che non può che definirsi fallimento e ne traggano le conseguenze. Centinaia di migliaia di telespettatori sono già andati via. E' triste vedere che una grande azienda come la Rai subisca queste perdite di ascolti".(Com)