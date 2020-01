Serbia: nuovo record per riserve estere, a dicembre 13,37 miliardi euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve in valuta estera della Banca nazionale della Serbia (Nbs) hanno raggiunto a fine settembre una cifra lorda pari a 13,9 miliardi di euro: secondo quanto riferiva allora l'istituto centrale in una nota rilanciata dalla stampa locale, la cifra rappresenta un aumento di 195,5 milioni di euro rispetto ad agosto. Le riserve nette estere erano invece a fine settembre pari a 11,18 miliardi di euro, con un aumento di 123 milioni di euro rispetto alla fine di agosto. Le riserve nette e lorde in valuta estera della Serbia hanno registrato a luglio il primo record dal Duemila a oggi. Le riserve lorde erano pari a 12,75 miliardi di euro, con un aumento di 612,4 milioni rispetto a giugno. Le riserve nette a fine luglio ammontavano a 10,794 miliardi di euro, ovvero 652 milioni in più rispetto al mese precedente. Le riserve lorde in valuta estera dell'Nbs erano pari a 12,4 miliardi di euro alla fine di giugno. La cifra di giugno è maggiore di 490,5 milioni di euro rispetto al mese di maggio. Le riserve nette, ovvero sottratte delle riserve destinate alle banche commerciali nazionali e altri obblighi, ammontavano a fine giugno a 10,14 miliardi di euro, ovvero 433 milioni di euro in più rispetto a maggio. (Seb)