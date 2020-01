Messina: venti chili di droga in valigia, due arresti

- Venti chili di marijuana nel trolley, finiscono in manette due uomini originari della provincia di Gela a Messina. La scoperta porta la firma degli agenti della polizia di Stato impegnati nei controlli sugli sbarchi al porto del capoluogo peloritano. I due, rispettivamente di 28 e 49 anni, viaggiavano ciascuno su un’auto presa a noleggio. Una circostanza che è parsa sospetta agli investigatori che si sono chiesti perché i due, che hanno ammesso di conoscersi, avevano scelto di viaggiare separati, ciascuno a bordo di un’auto. Dalle perquisizioni sarebbe emerso che nella vetura guidata dal 49enne, c’era una valigia piena di marijuana, poi quantificata dagli investigatori in circa venti chili. Nell’altra auto, quella condotta dal 28enne, sarebbero spuntati fuori 6,5 grammi di cocaina e 96 munizioni da caccia che sarebbero state detenute in maniera irregolare. (Ren)