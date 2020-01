Alitalia: Alfonsi (Ugl), mancato rifinanziamento Fondo solidarietà è atto grave

- Il segretario nazionale della Ugl trasporto aereo Francesco Alfonsi afferma che "il ritiro da parte della maggioranza di governo dell'emendamento finalizzato al rifinanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e renderlo così strutturale è un atto grave, che crea i presupposti per l'insostenibilità delle vertenze che riguardano l'intero settore". Il sindacalista quindi obietta in una nota che "gli impegni assunti dalle istituzioni e dai Ministri competenti, con le dichiarazioni rilasciate nelle recenti audizioni presso la commissione Trasporti della Camera, rispetto al tema del Fondo e del rilancio del settore, si scontrano duramente con l'amara realtà di queste ore". (segue) (Com)