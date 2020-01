Tunisia: cresce di tre volte il deficit della bilancia commerciale alimentare

- Si è triplicato a fine dicembre 2019 il deficit della bilancia commerciale alimentare della Tunisia, passato a 445,5 milioni di euro rispetto ai 127,3 milioni di euro dello stesso mese del 2018. Lo ha reso noto l’Osservatorio nazionale dell’agricoltura (Onagri), i cui dati rivelano che il tasso di copertura delle importazioni è passato dal 91,1 per cento al 75,3 per cento nello stesso periodo di tempo. Il deficit nel comparto alimentare rappresenta tuttavia solo il 7,2 per cento di quello della bilancia commerciale globale. L’Onagri ha spiegato che il dato è dovuto in particolare all’aumento del valore delle importazioni di cereali e alla riduzione delle esportazioni di olio d’oliva. In totale il valore delle esportazioni alimentari ha fatto registrare un calo del 13 per cento, attestandosi sugli 1,34 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate del 5,4 per cento (1,78 miliardi di euro). Oltre il 51 per cento del valore delle esportazioni alimentari è stato coperto dalla vendita di olio d’oliva (32,6 per cento) e datteri (18,3 per cento). Pasta, pesce e oli rappresentano invece, rispettivamente, il 14,8, l’11 e il 5,9 per cento dell’export alimentare tunisino. I cereali hanno invece rappresentato il 40 per cento delle esportazioni, seguiti da oli vegetali e zucchero (rispettivamente 9,4 e 8,4 per cento del valore globale).(Tut)